Депутат Атмахов подведет итоги созыва в прямом эфире 15 сентября

Владислав Атмахов, представляющий в Законодательном собрании Нижегородской области фракцию ЛДПР, анонсировал на своей странице предстоящий прямой эфир.
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