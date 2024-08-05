В Госдуме объяснили, кто может заменить Камалу Харрис на выборах в США

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Мария Бутина уверена, что кандидата в президенты США от демократической партии Камалу Харрис можно заменить только на «политического смертника».
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