Bolivia identifies first new cat species in more than a century

Scientists formally identified a new wild cat species native to Bolivia, marking the first new living feline species found in more than a century.
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