Бабиш связал отсутствие мирных инициатив по Украине с «импотенцией» Европы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что отсутствие европейских инициатив по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине свидетельствует об «импотенции» Евросоюза.
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