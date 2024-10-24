Власти Екатеринбурга уничтожают подрядчика, провалившего ремонты в центре

МКУ «Городское благоустройство» — оператор всех дорожных ремонтов в городе — готовит жалобу в Федеральную антимонопольную службу на одного из крупнейших подрядчиков мэрии Екатеринбурга — «УралДорТехнологии» (УДТ) — из-за срыва ремонта улиц Малышева и Бориса Ельцина.
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