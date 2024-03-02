Бойцы ВС РФ подняли российский флаг над промзоной на юге Новомихайловки

Наступательные действия российской армии на Угледарском направлении привели к успеху в районе Новомихайловки, где находится один из крупнейших гарнизонов ВСУ после потери контроля над населённым пунктом Победа.
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