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Владислав Саусь: «Сборная России точно боролась бы за выход из группы на ЧМ»

Полузащитник « Спартака » Владислав Саусь заявил, что хочет попасть в сборную России, а также ответил на вопрос о чемпионате мира.

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