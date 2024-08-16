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Рогов: у Зеленского не получилась «курская авантюра»

Рогов: у Зеленского не получилась «курская авантюра»

У режима украинского президента Владимира Зеленского не получилась «курская авантюра», заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов страны Владимир Рогов.

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