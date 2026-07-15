Что увидит Патриарх: в Казани завершают восстановление Никольского храма

Уже через несколько дней в Никольском храме впервые за столетие прозвучит молитва. В преддверии его освящения и визита Патриарха Московского и всея Руси корреспондент «Татар-информа» побывал внутри возрожденной святыни и увидел, как завершаются последние приготовления.