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Татар-информ

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Что увидит Патриарх: в Казани завершают восстановление Никольского храма

Что увидит Патриарх: в Казани завершают восстановление Никольского храма

Уже через несколько дней в Никольском храме впервые за столетие прозвучит молитва. В преддверии его освящения и визита Патриарха Московского и всея Руси корреспондент «Татар-информа» побывал внутри возрожденной святыни и увидел, как завершаются последние приготовления.

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