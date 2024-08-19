В МИД РФ предупредили ФРГ об ответе на изъятие российской недвижимости

Global Look Press/Jens Kalaene/dpa Если власти Германии решат изъять российскую недвижимость в Берлине, их ждет адекватный ответ России в отношении немецкой собственности, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии