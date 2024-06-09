Более 70 человек эвакуировали в Кузбассе из-за подтоплений

t.me/Андрей Шарнин Более 70 человек за сутки были эвакуированы из населенных пунктов Карлык и Староабашево в Кемеровской области из-за подтоплений, вызванных длительными дождями, сообщает глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин.