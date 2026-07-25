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SPLETNIK

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Надежда Оболенцева показала редкие фото с сыном по случаю своего 43-летия

Надежда Оболенцева показала редкие фото с сыном по случаю своего 43-летия

24 июля Надежде Оболенцевой исполнилось 43 года. По такому случаю жена миллиардера Евгения Швидлера показала в соцсетях фото с их сыном Марком.

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