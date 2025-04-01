Финляндия начинает задумываться о восстановлении отношений с Россией: что стоит за заявлением президента Стубба Ирина ВальковаНедавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости моральной подготовки финнов к восстановлению отношений с Россией стало неожиданным для многих западных аналитиков.
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