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Журнал «Профиль»

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Основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука выдворят из Черногории

Основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука выдворят из Черногории

Решения о выдворении также приняты в отношении супруги Михаила Звинчука Валерии, Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.

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