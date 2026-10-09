Основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука выдворят из Черногории

Решения о выдворении также приняты в отношении супруги Михаила Звинчука Валерии, Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.
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