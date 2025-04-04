Главный соперник Слуцкого: есть ли в «Порте» жизнь после Оскара? Еще как!

Активно адаптируются. «Шанхай Порт» – главный конкурент «Шанхая» Слуцкого в борьбе за чемпионство. Уже в следующем туре они встретятся в дерби: Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, трансляция начнется в 14:20 по Москве.