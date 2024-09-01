В зоне СВО ликвидирован чемпион мира по кикбоксингу, воевавший за ВСУ

Служивший в ВСУ чемпион мира по кикбоксингу уничтожен в зоне боевых действийВ телеграм-канале украинского комитета по вопросам молодёжи и спорта появилась новость, что в зоне боевых действий был ликвидирован кикбоксер Роман Головатюк.