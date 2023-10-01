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Гауфф о приезде в Китай на фоне дела Шуай Пэн: «У меня не возникло ни малейшей неуверенности в собственной безопасности»

Американка выступит в Пекине. В первом круге она сыграет с Екатериной Александровой. «Когда это произошло, ситуация была тревожной, и до сих пор остается много вопросов.

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