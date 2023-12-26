Демократическая партия России выдвинула в президенты тамбовчанку Ирину Свиридову

Кандидатом в президенты РФ от "Демократической партии Рoссии" выдвинули тамбовчанку Ирину Свиридову. Председатель ДПР Александр Зорин на своей странице в соцсетях назвал ее молодой мамой из Тамбова, сообщает "Коммерсантъ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии