Как поставить жену на место и не допустить возникновения конфликта?

У вас хорошие отношения с женой, но иногда во время скандалов она дает выход своим чувствам? Как поставить жену на место? Нужно быть грамотным психологом, чтобы умерить нрав женщины, но при этом не испортить отношения.
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