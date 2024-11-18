Кто такая Даниэла Мисаил-Никитина, которая возглавит МВД

Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан объявил на пресс-конференции, что Министерство внутренних дел с завтрашнего дня возглавит Даниэла Мисаил-Никитина, нынешний государственный секретарь министерства.
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