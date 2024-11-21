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Экс-лидер лейбористов Корбин потребовал от Стармера прояснить ситуацию со Storm Shadow

Экс-лидер лейбористов Корбин потребовал от Стармера прояснить ситуацию со Storm Shadow

Бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в соцсети X призвал премьера Великобритании Кира Стармера немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить ситуацию с британскими ракетами Storm Shadow, которые, возможно, были использованы ВСУ для удара по Курской области.

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