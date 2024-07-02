Министерство обороны Японии представило политику по продвижению ИИ

Первую базовую политику по содействию использованию искусственного интеллекта в целях реагирования на изменения в оборонных операциях представило во вторник Министерство обороны Японии, сообщает 2 июля деловое агентство Kyodo News.
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