Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку Путина продолжится до конца января Известный кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников поддерживает решение Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах президента России.
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