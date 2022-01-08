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Генри Сехудо вызвался заменить Холлоуэя в поединке против Волкановски

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на отмену боя за титул UFC в полулегком весе между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем.

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