Генри Сехудо вызвался заменить Холлоуэя в поединке против Волкановски

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на отмену боя за титул UFC в полулегком весе между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем.
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