Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Бывший президент США Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление «всего» 300 тысяч долларов, однако находит мало желающих послушать его, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.
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