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Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Бывший президент США Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление «всего» 300 тысяч долларов, однако находит мало желающих послушать его, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

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Комментарии
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Лев Добрый
Какое  выступление, ОН уснёт во время выступления!👍👈😜
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16 час.
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