В США заявили о серьезности решения России увеличить численность армии

Пентагон: США серьезно воспринимают решение увеличить численность ВС России.Вашингтон серьезно отнесся к решению президента Владимира Путина увеличить численность Вооруженных сил, заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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