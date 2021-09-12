Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии

Стюарды признали нидерландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена виновным в аварии с британским гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном в гонке на Гран-при Италии "Формулы-1", сообщается на официальном сайте Международной федерации гонок.