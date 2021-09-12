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Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии

Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии

Стюарды признали нидерландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена виновным в аварии с британским гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном в гонке на Гран-при Италии "Формулы-1", сообщается на официальном сайте Международной федерации гонок.

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