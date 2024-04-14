Сегодня ночью произошло ДТП на ул. Советской в районе пешеходного перехода. Водитель, по словам очевидцев, скрылся с места преступления.
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Сегодня ночью произошло ДТП на ул. Советской в районе пешеходного перехода. Водитель, по словам очевидцев, скрылся с места преступления.