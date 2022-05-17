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В Краснодарском крае женщина предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков и подделку документов

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней жительницы Динского района по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.

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