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Пермское УФАС оштрафовало РЖД на 600 000 рублей

Пермское УФАС оштрафовало РЖД на 600 000 рублей

РЖД дважды отклонило заявку на подключение, мотивируя это отсутствием необходимых документов.Пермское УФАС России признало ОАО «РЖД» виновным в неправомерном отказе в увеличении мощности электроэнергии для промышленного предприятия.

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