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Военное обозрение

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«После трех предупредительных выстрелов четвертый делайте в лоб»: Кадыров дал совет правоохранителям по разгону беспорядков

«После трех предупредительных выстрелов четвертый делайте в лоб»: Кадыров дал совет правоохранителям по разгону беспорядков

После позавчерашних массовых беспорядков в Дагестане, где толпа агрессивно настроенных людей ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы, свой комментарий по поводу подобных событий оставил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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