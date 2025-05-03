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"Не очень внятно": Ульянов ответил на заявления США и ЕС по Украине

"Не очень внятно": Ульянов ответил на заявления США и ЕС по Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявления США и ЕС о возможном отказе от посредничества в урегулировании украинского конфликта.

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