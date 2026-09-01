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Царьград

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The Sun: Тифен Озьер нашла любовь в 22-летнем студенте

The Sun: Тифен Озьер нашла любовь в 22-летнем студенте

Дочь Брижит Макрон, Тифен Озьер, 42 года, начала роман с 22-летним студентом Антуаном Леконтом. Их отношения возникли в этом году в Ле-Туке.

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