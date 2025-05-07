В Астрахани женщина разбилась насмерть, выйдя из окна на четвертом этаже

Установлено, что накануне она распивала спиртное. Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СКР проводится процессуальная проверка по факту гибели 54-летней местной жительницы в результате выпадения из окна квартиры.
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