Украину встревожил «серьезный сигнал» России в рамках транзита газа

Андрей ПитерскийПолитикаУкраину встревожил «серьезный сигнал» России в рамках транзита газа "Газпром" еще не подавал запрос на бронирование украинской газотранспортной системы на следующий год.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновКиев давно тревожится, вот только как что то исправить не знает. Одно остаётся просить у Запада кредиты, гасить прошлые долги, да копить новые. Там и США что то отвалят от "щедрости души", так и идёт жизнь по наклонной. Но вот как про бычка то сказ .....ой доска кончается сейчас я упаду!Комментировать
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