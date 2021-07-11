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Украину встревожил «серьезный сигнал» России в рамках транзита газа

Украину встревожил «серьезный сигнал» России в рамках транзита газа

"Газпром" еще не подавал запрос на бронирование украинской газотранспортной системы на следующий год.

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Геннадий Бережнов
Киев давно тревожится, вот только как что то исправить не знает. Одно остаётся просить у Запада кредиты, гасить прошлые долги, да копить новые. Там и США что то отвалят от "щедрости души", так и идёт жизнь по наклонной. Но вот как про бычка то сказ .....ой доска кончается сейчас я упаду!

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