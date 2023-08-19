Военное обозрение

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Премьер-министр Нигера прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Нигера прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер»

Журналисты агентства Associated Press, ссылаясь на компетентные источники, в начале августа объявили, что захватившие в Нигере власть генералы попросили руководство российской ЧВК «Вагнер» оказать им помощь.

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