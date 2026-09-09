Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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14 актрис, которые могли стать большими звездами, но однажды решили исчезнуть с экранов

14 актрис, которые могли стать большими звездами, но однажды решили исчезнуть с экранов

Иногда актерская карьера заканчивается вовсе не потому, что зрители перестают любить актрису. Бывает совсем наоборот: публика помнит ее по одной-двум ярким ролям и уверена, что впереди еще десятки фильмов.

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