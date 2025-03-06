В одном из поселков Зеленодольского района РТ по нацпроекту построят детсад

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана начинается строительство детского сада на 260 мест по федеральной программе «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».
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