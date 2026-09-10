Ракетный "франкенштейн" ВСУ уничтожен в районе Сум В окрестностях Сум бойцы-операторы FPV-дронов Центра "Рубикон" обнаружили позицию вражеского гибридного зенитно-ракетного комплекса FrankenSAM.
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Тайное оружие будущего: КБ Сухого раскрыло главный секрет истребителя Су-57
Шеф-пилот ОКБ Сухого объяснил, за счёт чего новейший истребитель пятого поколения останется востребованным на десятилетия. По его словам, секрет кроется в постоянной модернизации вооружения и уникальных особенностях машины.
Су-57 полностью соответствует параметрам истребителя пятого поколения и сохранит актуальность ещё долго. Постоянная модернизация — главная причина, по которой машина не устареет. Об этом рассказал шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан. Компоновка Су-57 обеспечивает низкую заметность не только для радаров, но и в инфракрасном диапазоне. Это делает машину труднодоступной для обнаружения противником.
«Думаю, десятилетия этот самолёт будет очень востребован, потому что там дальше будет идти усовершенствование средств поражения и комплекса бортового вооружения», — отметил Богдан.
Иностранные заказчики получат экспортные версии Су-57, отличающиеся от тех, что стоят на вооружении ВКС России. Разница коснётся состава радиоэлектронного оборудования и бортовых систем. Таким образом, экспортные машины не будут полностью идентичны отечественным.
Истребители уже начинают оснащать стелс-беспилотниками с воздушным стартом — ещё несколько лет назад такого не было. Такие дроны способны самостоятельно доставлять боеприпасы к цели. Ранее Богдан уже обращал внимание на эту возможность. Что касается экспорта, до конца 2027 года Су-57 предварительно поставят Алжиру.
Индия задумала кардинальную переработку российских истребителей, чтобы приблизить их к характеристикам американских стелс-машин,