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Карбери о дебюте Дюбуа за «Вашингтон»: «Он был одним из наших лучших хоккеистов в матче с «Нью-Джерси». Играл очень хорошо, мощно»

«Кэпиталс» уступили «Нью-Джерси» (3:5) в первой игре нового сезона НХЛ. Дюбуа отметился передачей. «Я думаю, что он был одним из наших лучших игроков сегодня вечером.

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