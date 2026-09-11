❗️Медведев назвал «враньем, ложью и провокацией» заявления врага о возможной мобилизации в России Утверждения противника о том, что Россия якобы находится «на пороге мобилизации», не соответствуют действительности.
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