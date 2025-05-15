Бывшую судью задержали в Мексике по делу о пропаже школьников

Бывшую председательницу верховного суда мексиканского штата Герреро, Ламбертину Галеану Марин задержали по делу о пропаже студентов - обвинение утверждает, что она является соучастником расправ банд над студентами.
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