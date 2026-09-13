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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Монако» Бруннер извинился за жест перерезания горла после гола «Страсбуру». Парис утверждал, что фанаты соперника оскорбляли его семью

Нападающий « Монако » Парис Бруннер извинился за жест перерезания горла во время празднования гола в матче со « Страсбуром » в 4-м туре Лиги 1 (1:1).

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