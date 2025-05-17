"Разносят заразу и не знают языка? Ложь!": мифы о мигрантах в России развенчали в Европе

Алексей Горшков

Я - хотя всю жизнь и проработал в милиции - по образованию историк, и увидев "какое-то чего-то", привык к тому, что важно не только то, ЧТО описывают, а и то, ПОЧЕМУ это описывают так, а не иначе! Кстати - и в милиции, в работе следователя, мне это очень пригодилось! Интересно - что этому содействовало. Преподаватели, конечно, об этом говорили, но мне кажется, гораздо больше посодействовали тому, что это буквально в подсознание проникло - не они (ну - скажет что-то препод, ты это сразу же и забудешь), а ПОСТОЯННО встречающиеся в исторической литературе СНОСКИ !!! Я получал образование в советское время, а в советской литературе - особенно переводной - буквально на каждый упомянутый факт имелась сноска, трактующая этот факт с "нужной" позиции официальной идеологии, объясняющая ПОЧЕМУ этот факт упомянут. Поначалу эти сноски, отвлекающие от основной канвы изучаемого текста, бесили, потом на них уже не обращаешь внимания - но ПОДСОЗНАТЕЛЬНО уже ты САМ начинаешь над этими вопросами задумываться! В качестве примера я бы привёл историю про расейняйский КВ. Кто не знает: лишённый хода ОДИН танк КВ в течение долгого времени в июне 1941 года под литовским Расейняем сдерживал туеву хучу немцев (иногда пишут, что чуть ли не Танковую Группу - не путать с группой танков - это такое оперативное объединение немцев - скорее Танковая Армия)! Чует моё сердце - это послужило основой последнего эпизода американского фильма "Ярость" с Бредом Питом. С первого взгляда - описание героизма советских танкистов, что само собой так! Но если внимательнее приглядеться: впервые этот факт стал известен из заграничной прессы, описывающей воспоминания какого-то немецкого полковника. Героизм советских танкистов его, наверное, мало интересовал, зато он этим эпизодом указывал ПОЧЕМУ НЕМЦЫ В КОНЦЕ КОНЦОВ БЫЛИ РАЗБИТЫ - типа: "А что вы хотите - у русских аж в начале войны были почти неуязвимые "Призраки"- КВ "! Вот и здесь: ругают нашу мигрантскую политику (действительно к которой и у нас самих масса вопросов) - чтобы объяснить СВОИ ПРОВАЛЫ - У НИХ-ТО С ЭТИМ ВОПРОСОМ ЕЩЁ ХУЖЕ !!! Ну и само собой - Россию поругать - БЕЗ ЭТОГО НИКАК !!!