ОреСокрушительное поражение врага на севере Запорожской области

Завершая штурм города-крепости Орехова, бойцы группировки войск «Днепр» окончательно подавили организованное сопротивление противника и приступили к зачистке жилой застройки.
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