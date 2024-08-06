Ефрейтор Шкаров уничтожил огневые точки ВСУ и помог штурмовикам взять опорпукт

Наводчик-оператор танка ефрейтор Егор Шкаров в ходе наступления на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся на высоте, первым провел боевую машину сквозь проделанный ход в минно-взрывных заграждениях и молниеносным выпадом вышел на стрельбу прямой наводкой.
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