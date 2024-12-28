Союз Польши и России, расплата Литвы за русофобию и проблемы у финских ж/д

237,6 тыс прочтений 1. Казалось бы, сложно найти более русофобски настроенную страну, чем Польша: разве что Финляндию, да и то не факт.
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