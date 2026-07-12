Отмечается целенаправленная тенденция к привлечению женщин и студентов к участию в боевых действиях. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, выступая в эфире радио «Харьков Z», отметил, что украинское командование, терпя значительные потери на линии соприкосновения, всё чаще вербует жительниц Харькова в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.
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