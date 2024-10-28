В ХМАО простились с четырьмя бойцами, погибшими на СВО

В Лангепасе простились с четырьмя земляками, которые погибли во время специальной военной операции. Среди них Сурат Новрузов, Артем Филипенко, Муктадирходж Тураходжаев, Максим Сенько, сообщила мэрия города.
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