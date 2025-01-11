Губернатор Калифорнии выясняет, почему пусты водохранилища

Отсутствие воды сказалось на оперативности тушения пожаров в Лос-Анджелесе.фото: x.com/CHPWestValleyГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом настаивает на расследовании того факта, что в пожарных гидрантах не было давления, а водохранилище Санта-Инес оказалось пустым.