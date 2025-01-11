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  • Eduard
    Эстонцы уже нагло заявили,что будут признавать,только что им выгодно! Почему мы должны что-то соблюдать нам не выгодное?В Госдуме заявили...
  • Eduard
    Если в России хотят нормально дить,с портами,со своими землями,с Калининградом,им надр Прибалтику вернуть,границы сне...В Госдуме заявили...
  • Eduard
    А улыбрчки в Прибалтике фальшивые,они улыбаются,а в голове думают:"Когда вы нам Россию отдадите"?Бто с чего мы им дол...В Госдуме заявили...

Губернатор Калифорнии выясняет, почему пусты водохранилища

Губернатор Калифорнии выясняет, почему пусты водохранилища

Отсутствие воды сказалось на оперативности тушения пожаров в Лос-Анджелесе.фото: x.com/CHPWestValleyГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом настаивает на расследовании того факта, что в пожарных гидрантах не было давления, а водохранилище Санта-Инес оказалось пустым.

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